Schotland en Polen spelen onderlinge benefietmatch in plaats van afgelaste WK-barrages tegen Rusland en Oekraïne

© Pool via REUTERS

Schotland en Polen spelen op 24 maart een vriendschappelijke wedstrijd. Een deel van de inkomsten van de match in Hampden Park zal gaan naar een fonds van Unicef om de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne te steunen.

Schotland zou het normaal op die dag tegen Oekraïne opnemen in de play-offs voor het WK in Qatar maar de wereldvoetbalbond FIFA verplaatste de match vanwege de oorlog naar juni.

Polen was in de eerste ronde van de barrages aan Rusland gekoppeld maar dat land is door de FIFA uitgesloten. De Russen tekenden wel beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.