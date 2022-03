Daniil Medvedev is eerste plaats alweer kwijt aan Novak Djokovic na verlies op Indian Wells

Daniil Medvedev (ATP 1) is maandag uitgeschakeld in de zestiende finales van het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells (hard/8.584.055 dollar). De 26-jarige Rus verloor in de derde ronde van de 35-jarige Fransman Gael Monfils (ATP 28). Het werd 4-6, 6-3 en 6-1 na twee uur en zes minuten.

Voor Medvedev was het toernooi van Indian Wells zijn eerste (en voorlopig enige) als nummer 1 van de wereld, een positie die hij eind februari overnam van Novak Djokovic. Door deze vroege exit verliest de Rus zijn plaats helemaal bovenaan de ranking volgende maandag (21 maart) alweer aan de Serviër. Die is er, wegens niet gevaccineerd, niet bij in de VS.

Medvedev hoopte in Californië zijn eerste toernooizege van 2022 binnen te halen. Op de Australian Open was hij er al dichtbij maar in de finale bleek Rafael Nadal net te sterk.

Monfils neemt het in de achtste finales op tegen de Spaanse youngster Carlos Alcaraz (ATP 19). Die versloeg zijn ervaren landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP 15) vlot met 6-2 en 6-0.