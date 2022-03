De strijd om de belangrijke havenstad Marioepol woedt hevig. Lijken liggen op straat, voedsel raakt op en elektriciteit is er niet meer. Alleen al zondag zijn er in 24 uur tijd 22 bommen gevallen. Bovenstaande dronebeelden tonen hoe zaterdag meerdere appartementsgebouwen in brand stonden na enkele Russische raketaanvallen.