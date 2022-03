Diagnose voor 3x3 Lions-kapitein Nick Celis valt mee: “Hoop over twee weken comeback te vieren”

De MRI-scan bracht maandag goed nieuws voor Nick Celis. De kapitein van de 3X3 Lions en Team Antwerp liep zaterdag in de partij met tweedeklasser Oxaco in LDP Donza een knieblessure op.

“Er werd gevreesd voor een scheur in de kruisband. De scan bracht dus goed nieuws. Geen scheur, wel veel vocht, maar dus geen operatie. Met behandeling en oefeningen (veel fietsen) hoop ik over een tweetal weken mijn comeback te maken”, aldus nog Nick Celis. Het 3X3 WK met de Belgian Lions in Antwerpen (21 tot 26 juni) komt dus niet in gevaar. Volgende week werkt Team Antwerp in het Zwitserse Zurich het eerste internationale 3X3 tornooi van 2022 af. (cpm)