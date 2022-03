Julie Vanloo debuteert sterk, Kim Mestdagh pakt twintigste zege op rij in Italië

Julie Vanloo kende een sterk debuut in de Italiaanse Serie A1. De Belgian Cat tekende voor een twintiger, maar verloor wel met haar nieuw team Moncalieri in Campobasso. Kim Mestdagh noteerde in de Italiaanse Serie A1 en met Schio dan weer een twintigste zege op een rij.

Na de Russische invasie in Oekraïne verliet Julie Vanloo (Krasnoyarsk), net als collega Cat Emma Meesseman (Ekaterinburg), de Russische PBL. Terwijl Meesseman zich klaarmaakt voor een nieuwe uitdaging in de WNBA en bij kampioen Chicago Sky, vond Julie Vanloo onmiddellijk een nieuwe club. De 29-jarige guard tekende bij het Italiaanse Moncalieri. In haar eerste partij tekende Vanloo voor 24 punten, waaronder vier bommen, drie assists en twee rebounds. Moncalieri verloor wel met 64-56 van Campobassa. De nieuwe ploeg van Julie Vanloo staat met 4 op 21 ook onderaan het klassement en kampt dus met degradatiezorgen.

Daar heeft Kim Mestdagh geen last van. Zij leidde met vijftien punten en zes rebounds Schio in Empoli naar een 54-72-zege. Kim Mestdagh en co. prijken ongeslagen en met een waanzinnige 20 op 20 aan de leiding in de Serie A1.

In de Spaanse Lega Femenina verloor Antonia Delaere (12 punten, 4 rebounds, 1 assist) met Zaragoza met 74-84 van Valencia. Serena Lynn Geldof (3 punten, 2 rebounds) verloor met Promete met 70-61 van Gran Canaria.

In de Russische PBL verloor de met een double-double uitpakkende Kyara Linskens (22 punten, 12 rebounds, 3 assists) met Orenburg met 88-78 van Samara.