Caleb Ewan leidt selectie van Lotto Soudal in Milaan-Sanremo

De 27-jarige Ewan won dit seizoen al drie keer, waaronder vorige week in Tirreno-Adriatico, en stond al twee maal op het podium van La Primavera. Zowel vorig jaar (na Jasper Stuyven) als in 2018 (na Vincenzo Nibali) werd hij tweede.

Philippe Gilbert, derde in 2008 en 2011, is er in zijn afscheidsjaar ook bij in het enige Monument dat nog ontbreekt op zijn erelijst, net als Florian Vermeersch, de verrassende nummer twee van Parijs-Roubaix 2021, Maxim Van Gils en Frederik Frison. De Australiër Harry Sweeny en de Duitser Roger Kluge vervolledigen de selectie.