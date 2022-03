Op de VLM-cross in Tessenderlo verloren twee rijders zondag de controle over hun motor. — © rr

Tessenderlo

Crosster Joyce Alders (26) uit Pelt is geopereerd aan de ernstige beenbreuk die ze zondag opliep toen een motor in het publiek vloog. De VLM-cross in Tessenderlo beleefde een pechdag: twee ongevallen met zes gewonde toeschouwers. “Schokkend, maar uitzonderlijk”, zegt de Belgische Motorrijdersbond.