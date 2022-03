Kernkabinet buigt zich over dringende maatregelen tegen stijgende energieprijzen

De kern van de federale regering buigt zich maandagavond over dringende maatregelen tegen de stijgende energieprijzen. De voorbije dagen zijn er daarover verschillende voorstellen gedaan, gaande van een verlaging van de accijnzen en een btw-verlaging op gas tot een verlenging van de btw-verlaging op elektriciteit en een uitbreiding van het sociaal tarief

Uit goede bron kon vernomen worden dat premier Alexander De Croo (Open Vld) een voorstel op tafel heeft gelegd. Wat er in dat voorstel staat, is niet bekend.

Eerder op de dag herhaalde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zijn voorstel om de accijnzen op benzine en diesel tot het Europees toegelaten minimum te verlagen, ondanks het mogelijke kostenplaatje. Volgens Groen-vicepremier Petra De Sutter zou die ingreep 5,6 miljoen euro per dag of op jaarbasis 2 miljard kosten.

Ook de verlaging van de btw op gas naar 6 procent werd al geopperd. Eerder werd al beslist om de btw op elektriciteit tijdelijk te verlagen naar 6 procent. Sommige partijen willen de btw-verlaging op gas en elektriciteit ook structureel maken. Ook de uitbreiding van het sociaal tarief ligt op tafel, alsook een ingreep rond stookolie.

De maatregelen waar de regering zich maandagavond over buigt, hebben maar betrekking op één luik van het energiedossier. Bedoeling is dat de regering-De Croo zich vrijdag 18 maart ook buigt over de kernuitstap.