Jonge Red Flames starten kwalificatiecampagne voor EK met winst in Bosnië-Herzegovina

De Belgische nationale meisjesploeg onder 17 heeft maandag met 1-2 gewonnen van Bosnië-Herzegovina, toekomstig gastheer van het EK 2022, in zijn eerste wedstrijd in kwalificatiegroep B6.

Het team van Audrey Demoustier, die ook assistente is van Ives Serneels bij de Red Flames, kwam na 27 minuten op voorsprong via Thirsa De Meester. Na de pauze maakte Edina Avdic (53.) gelijk maar Anouck Bergen (58.) bezorgde België alsnog de zege.

De jonge Flames werden eerder laatste in hun eerste kwalificatiegroep achter Polen, Rusland en Engeland en zakten daardoor naar de B-divisie. Ze kunnen zich niet meer plaatsen voor het EK 2022 en moeten groepswinnaar worden om opnieuw te promoveren met het oog op de kwalificaties voor het EK 2023. Donderdag (15u) spelen ze in hun laatste groepsmatch tegen Moldavië, opnieuw in Siroki Brijeg. Zondag spelen de Bosniërs en de Moldaviërs tegen elkaar.

Door corona werd het EK U17 bij de meisjes afgelast in 2020 en 2021. De volgende editie vindt plaats van 3 tot 15 mei in Bosnië-Herzegovina.