Lut, de zus van juf Mieke: “Bij ‘veel messteken’ dacht ik aan 10. Dat het er 101 waren, shockeert mij nog altijd”

Antwoorden en rust: dat was wat de familie Verlinden wilde. Zondagmiddag werd een 37-jarige man uit Berchem gearresteerd. De opheldering betekent voor de familie van juf Mieke een enorme geruststelling. Wij spraken eind vorig jaar met Lut, de zus van Mieke, toen was de moord ongeveer een jaar geleden. “Mensen lieten uit angst kijkertjes in hun deur plaatsen”, vertelde ze.