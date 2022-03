RSC Anderlecht en Eupen zamelen 24.492 euro in voor SOS kinderdorpen in Oekraïne

Het geld gaat integraal naar SOS Kinderdorpen, dat al 20 jaar kinderen en families in moeilijkheden in Oekraïne ondersteunt. Na de escalatie van het geweld zijn al meer dan honderd kinderen geëvacueerd naar SOS Kinderdorpen in Polen en werden er 25 kinderen opgevangen in Roemenië.

“Met de extra financiële gift van de supporters van Anderlecht en Eupen zullen ruim 600 gezinnen geholpen kunnen worden”, klinkt het op de website van paars-wit. “Zij zullen kunnen rekenen op kwalitatieve zorg- en nazorg, op het vlak van hun basisbehoeften, onderdak, school en psychologische trauma-begeleiding. Belangrijk is ook dat kinderen een zorgpersoon naast zich zullen hebben om de trauma’s te verwerken.”