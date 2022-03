Sep Vanmarcke en Victor Campenaerts hervatten de competitie in Danilith-Nokere Koerse

De terugkeer van Campenaerts was eigenlijk voor vrijdag in de Bredene-Koksijde Classic gepland, maar “Vocsnor”‘ is voldoende hersteld om te hervatten in Nokere.

Vanmarcke werd ziek in aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad en moest de openingsklassieker links laten liggen. Hij trok dan maar op hoogtestage naar Tenerife. “Dar was de bedoeling, maar ook in Tenerife werd ik ziek en moest ik noodgedwongen een lager geleden hotel gaan opzoeken om eerst uit te zieken. Daarna kon ik de trainingen en stage wel voortzetten. Ik ben nog niet honderd procent fit. Het is koffiedik kijken hoe ik woensdag die eerste koers zal verteren.”

Na Nokere Koerse volgt voor Vanmarcke Milaan-Sanremo, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.