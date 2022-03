Hasselaar is aan het front in Oekraïne niet om te vechten, maar om te helpen. — © TV Limburg

Hasselaar Hannes Cools is vorige week naar de grens van Oekraïne getrokken om vluchtelingen te helpen. Samen met een groep zelfstandige vrijwilligers doet hij er alles aan om hen in veiligheid te brengen. Hij zorgt nu voor de registratie van vluchtelingen en chauffeurs zodat ze op de juiste plek terecht komen. De mensen die hij ontmoet, hebben trauma's opgelopen en zijn erg op hun hoede. Zo betrapte Cools eerder mensensmokkelaars die jonge vrouwen willen meenemen. De jonge hasselaar vraagt iedereen om hun steentje bij te dragen via een Go Fund Me pagina op zijn facebookprofiel.