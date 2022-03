Diest

De provincie Vlaams-Brabant heeft plannen om het zwembad in het recreatiedomein Halve Maan in Diest te sluiten. Dat krijgt veel tegenwind in Diest. De Facebookpagina ‘Zwembad Halve Maan moet blijven’ heeft al de steun van 1.350 personen gekregen. Oppositiepartijen Vooruit, N-VA en Groen in Diest willen op zaterdag 19 maart een speciale gemeenteraad over de kwestie.