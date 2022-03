Twee chauffeurs proberen te vluchten voor controle in Sint-Truiden

De politie controleerde zaterdag op verschillende locaties in Sint-Truiden en Gingelom. Van de 323 gecontroleerde chauffeurs hadden 16 te diep in het glas gekeken. Eén bestuurder testte positief voor de drug THC en verloor zijn rijbewijs 15 dagen, een andere had zelfs THC én cocaïne genomen. Twee chauffeurs probeerden zaterdag de controle te ontwijken, maar konden onderschept worden. Er werden ook pv’s opgesteld voor onder meer drugsbezit, rijden met een rijverbod en onverantwoord rijgedrag. siol