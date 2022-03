Meer details bekend over moordenaar juf Mieke: “Een zonderling die heel zwijgzaam was”

Een 37-jarige man uit Berchem is zondagnamiddag gearresteerd in het kader van het onderzoek naar de moord op Maria ‘Mieke’ Verlinden (59), die op 10 november 2020 dood werd aangetroffen in haar woning in Herentals. De man legde gisteren een gedetailleerde verklaring af. Dat meldt het parket van Antwerpen maandag.

Op dinsdag 10 november 2020 werd de 59-jarige Maria ‘Mieke’ Verlinden dood aangetroffen door haar man in hun woning in de Fabiolastraat in Noorderwijk. De dader had buitensporig zwaar geweld gebruikt. Er werd niets gestolen: een portefeuille met geld lag onaangeroerd op de eetkamertafel.

Verschillende onderzoekspistes en oproepen tot getuigen leverden al die tijd geen doorbraak op. Op vraag van de onderzoeksrechter werd een uitvoerig DNA-onderzoek opgestart.

Oud-leerling

Honderden mannen werden aan het onderzoek onderworpen en in dat kader kreeg ook de 37-jarige verdachte uit Berchem onlangs een uitnodiging van de speurders voor een verhoor en de afname van een DNA-staal. De man is een oud-leerling van juf Mieke.

“Nog voor het DNA-staal werd afgenomen, heeft de man bij de speurders een uitvoerige verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de feiten”, stelt het parket maandag. Die verklaring werd door de speurders dus als geloofwaardig beoordeeld, want de man werd meteen gearresteerd. De dertiger was nog niet bekend bij politie en gerecht.

De verdachte is al jarenlang actief bij een daklozenvereniging in Antwerpen. Het is ook daar dat hij de feiten afgelopen weekend aan een tussenpersoon zou hebben opgebiecht, waardoor de informatie tot bij de politie raakte. Het gerecht trad onmiddellijk in actie en pakte de man op. Hij woonde in Berchem, maar is afkomstig uit Olen. Volgens kennissen van de man gaat het om een heel teruggetrokken persoon. “Hij is heel schuchter, heel zwijgzaam. Hij is een beetje een zonderling. Je kon er geen hoogte van krijgen. Het was moeilijk om in zijn ziel te kijken. Natuurlijk zijn we erg verrast, maar het is duidelijk iemand die veel opkropte. Blijkbaar sleepte hij een groot geheim met zich mee.”

Maandag volgt onder meer een DNA-analyse, dinsdag wordt de verdachte bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Het parket laat nog weten dat de opheldering “een enorme geruststelling” betekent voor de nabestaanden van “juf Mieke”, die vragen om de gebeurtenissen nu in alle rust te mogen verwerken.