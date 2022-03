Expert over vredesgesprekken: “Oekraïne staat met rug tegen de muur, Russen zitten er tegen wil en dank”

Ze praten over vrede, maar op de achtergrond gaat de oorlog gewoon verder. Zullen de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne tot een oplossing kunnen leiden? Wat is daarvoor nodig? En wanneer zal Poetin zélf onderhandelen? We vroegen het aan Katia Tieleman, een autoriteit in onderhandelingen in diplomatieke context. “Het Oekraïense team staat zo met de rug tegen de muur dat het élke kans moet grijpen”