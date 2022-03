Queen mist voor het eerst in 10 jaar speciaal event

Voor het eerst in tien jaar heeft de Britse koningin forfait gegeven voor de viering rond Commonwealth Day in Westminster Abbey. In een brief schreef ze spijt te hebben. “Mijn leven zal altijd in dienst staan”, aldus de koningin.

Prins Charles, Camilla, prins William en Kate vertegenwoordigden de koningin tijdens de dienst in Westminster Abbey. Buckingham Palace maakte drie dagen geleden al bekend dat de koningin zich zou laten vertegenwoordigen door de andere leden van de koninklijke familie.

De koningin, die onlangs is hersteld van het coronavirus en wat minder goed ter been is, had gehoopt samen met Charles , Camilla, William en Kate het belangrijke evenement op de koninklijke kalender bij te wonen. Maar het werd haar afgeraden.

Naast de Britse royals, die hartelijk werden onthaald, tekenden onder meer premier Boris Johnson, Labour-leider Sir Keir Starmer, minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel en minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss present

© REUTERS

© AFP

“Mijn leven zal altijd in dienst staan”, schreef de koningin in een brief die werd voorgelezen en waarin ze vertelde veel spijt te hebben dat ze er niet bij kon zijn.

De afwezigheid van de koningin roept vragen op over haar gezondheidstoestand. Maar een bron binnen het paleis zei dat er geen reden is tot ongerustheid en dat ze waar mogelijk nog openbare evenementen zal bijwonen. Maar dat er wel flink zal gesnoeid worden in haar agenda.

Commonwealth Day wordt sinds 1972 gevierd op de tweede maandag van maart. Vorig jaar ging de jaarlijkse dienst in Westminster Abbey niet door vanwege de coronacrisis. In plaats daarvan werd gekozen voor een speciale tv-uitzending, waarin Elizabeth haar traditionele boodschap deelde.