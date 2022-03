Na haar sterke doorbraak en winst op de MIA’s verdween Coely uit beeld. Negen maanden na haar bevalling is ze klaar om weer op de voorgrond te treden. — © BELGA

Ze deelde het podium met Kendrick Lamar, en kreeg de kroon van Belgische ‘queen of hiphop’. Maar dan werd het stil rond Coely (28). Het moederschap en de naweeën van een depressie duwden haar in de luwte. Nu staat ze terug in de coulissen, met nieuwe muziek, en op een affiche met alweer een grote naam. “Guess who’s back?”