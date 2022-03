Info-avond over opvang Oekraïense vluchtelingen op vrijdag 18 maart in OC Smeermaas

Het gemeentebestuur en OCMW van Lanaken ontvangen tal van vragen over de eventuele opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor al de kandidaat-opvanggezinnen en voor de inwoners die interesse hebben om vluchtelingen op te vangen wordt er een infoavond gehouden op 18 maart in Smeermaas.

Om tegemoet te komen aan de vele vragen over de mogelijke opvang van oorlogsslachtoffers organiseren gemeente en OCMW een speciaal infomoment op vrijdag 18 maart om 20 uur in Ontmoetingscentrum Jeugdpark, Maaseikersteenweg 55 in Smeermaas. Tijdens deze infosessie komen volgende items aan bod: de tijdelijke bescherming van de vluchtelingen, de voorwaarden en criteria voor particuliere opvangplaatsen, de mogelijkheden inzake ruimtelijke ordening en de begeleiding en opvolging door het OCMW.

Speciaal telefoonnummer

Lanakenaren die een #PLEKVRIJ hebben voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne kunnen terecht op het gratis gemeentelijk infonummer 0800 29 107. Dat kan wanneer ze zich kandidaat willen stellen om vluchtelingen op te vangen en ook wanneer ze meer informatie willen over de praktische zaken die erbij komen kijken. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 16 uur.

(eva)