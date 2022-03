COLUMN Limburgs Landschap. Kuifmees

Als er een wedstrijd bestond voor de meest sympathieke vogel in ons land – ben er trouwens zeker van dat die wedstrijd er ook effectief is – dan stond de kuifmees minstens in de finaleronde. Met zijn parmantige kuifje en zijn ‘meesachtige’ ADHD-gedrag scoort ze heel hoog op deze ranglijst.Voor vogelkijkers is het echter een frustrerend beestje. Allereerst zitten ze het liefst in de toppen van hoge dennen. Je moet ze dus alvast in dennenbossen gaan zoeken. Mijn ontmoetingen met deze gekuifde kereltjes, voel ik de dag erna steeds in mijn nek. Zo een lange tijd omhoog turen met een verrekijker is niet de meest comfortabele houding. Dit dan ook nog eens voor maar een paar korte waarnemingen. Want ze springen echt van de hak op de tak daarboven. Even stilzitten voor een mooi plaatje zit er niet dadelijk in.Toch zijn er natuurfotografen die onze kuifmees prachtig op de foto kregen. De dienstdoende studio was zonder twijfel een voedertafel. Met een dennenbos in jouw buurt is de kans dat je kuifmezen op bezoek krijgt, redelijk groot. Het zijn dan ook echte standvogels. Verre verplaatsingen in de winter zitten er voor hen niet in. Daarom schakelen ze in de winter deels over op zaden. Ze peuteren die met hun fijne snavel onder andere uit dennenappels. Op dit moment zitten de kuifmezen al met hun hoofd – en dus ook zonder twijfel met hun kuif – in het nakende broedseizoen. Net zoals hun andere mezen-familiegenoten zijn het holenbroeders. Zij doen echter wat meer moeite dan de meer bekende pimpel- of koolmezen. Ze hakken zelf een holte uit in een vaak dode boom. Hiervoor gaan ze op zoek naar zachtere houtsoorten. Dit omdat ze, in tegenstelling tot spechten, geen ‘schokdempend systeem’ in hun hoofdjes hebben om de schokken op te vangen. Of zou het zijn omdat ze – moesten ze in de finale van de wedstrijd geraken – hun kuifje niet in de war willen brengen?Foto's: Dany Tielens, Benny Odeur, Gert Benaets, Ruben Hoes.