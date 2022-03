Leerlingen De Horizon leren alles over dode hoek

Vooraf werden de leerlingen in de klas grondig voorbereid. Vervolgens konden ze tijdens een praktijkoefening de theorie toetsen aan de praktijk. In kleine groepjes leerden ze in en rond een tientonner hoe ze zich moeten gedragen in de buurt van grote voertuigen. Als kers op de taart mochten ze, om zich nog beter te kunnen inleven in de situatie van de vrachtwagenbestuurder, zelf ook even plaats nemen achter het stuur. Dit alles werd vakkundig begeleid door Lieve van het Octopusplan en vrachtwagenchauffeur Jan van Suez.