Overleg Rusland Oekraïne wordt dinsdag voortgezet

De vierde gespreksronde tussen delegaties uit Oekraïne en Rusland wordt dinsdag voortgezet, aldus een Oekraïense deelnemer. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gezegd dat overleg met Rusland moeizaam vooruitgang boekt. Zelenski heeft maandag op het laatste moment een toespraak tot de Raad van Europa afgezegd wegens dringender zaken. Hij liet niet weten of dat iets met het overleg te maken had.

Voorafgaande aan het jongste online overleg spraken Russische onderhandelaars in het weekend over betekenisvolle vooruitgang in de onderhandelingen. En de Oekraïense onderhandelaar Michailo Podoljak stelde tevreden vast dat “de Russen geen ultimatums meer stelden, maar serieus naar onze voorstellen luisteren”. Podoljak liet maandag kort weten dat de onderhandelingen moeilijk maar gaande zijn.

Het eerste overleg tussen de strijdende partijen was op 28 februari in het zuidoosten van Belarus en duurde vijf uur. Daarna zijn vervolgens nog twee overlegrondes geweest. De ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen spraken elkaar donderdag een uurtje in de Turkse badplaats Antalya. Volgens het Russische persbureau TASS zou er nu dagelijks online overleg kunnen komen.

