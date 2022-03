Nieuw burgercollectief lanceert class action tegen 3M

Een nieuwe burgercollectief van mensen in en rond Zwijndrecht, Darkwater 3M, lanceert een class action tegen chemiebedrijf 3M in België, maar ook in de VS en tegen twee CEO’S van het chemiebedrijf. Voor de groepsvordering neemt het collectief gespecialiseerde advocaten Geert Lenssens, Laurent Arnauts en milieuadvocaat Dirk Abbeloos onder de arm. Die gaven maandag tekst en uitleg bij de procedure in Brussel.

Rond de site van de fabriek 3M in Zwijndrecht zijn zeer hoge concentraties van de schadelijke stof PFOS gemeten. De inwoners die zich verenigden in Darkwater 3M zijn bijzonder ongerust omdat de eerste onderzoeksresultaten bij hen en hun kinderen alarmerende PFOS-waarden hebben gemeten en dat ook bodemstalen onrustwekkende resultaten aan het licht brachten. Voorlopig gaat het nog om een 25-tal personen, maar de bedoeling is dat op termijn tot 50.000 mensen en zelfs bedrijven aansluiten.

“Die burgers zijn dodelijk ongerust over hen en hun kinderen en ze stellen vast dat er vandaag voor hen niets gebeurt. De bevolking op het terrein voelt zich in de steek gelaten”, zegt advocaat Geert Lenssens.

De class action viseert in de eerste plaats het Belgische 3M met uitbating in Zwijndrecht, maar ook het Amerikaanse 3M met hoofdkwartier in Minnesota en de Belgische en Amerikaanse CEO van het bedrijf, respectievelijk Koenraad Wilms en Mike Roman.

De procedure is in eerste instantie gericht op een poging tot verzoening. Het eerste verzoekschrift daarvoor wordt vandaag/maandag neergelegd bij de Antwerpse vrederechter bevoegd voor de gemeente Zwijndrecht.

Het collectief Darkwater 3M verwacht dat op termijn duizenden burgers en ondernemingen zich zullen aansluiten. Dat kan nog tot 30 april van dit jaar.