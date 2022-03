Oekraïense brandweermannen, met oude uniformen van de brandweer van Lommel, stutten een gebombardeerd appartementsgebouw in de buurt van Kiev. — © RR

Kiev/Lommel

Brandweerzone Noord-Limburg draagt onrechtstreeks zijn steentje bij aan de strijdkrachten in Oekraïne. Zo opereren Oekraïense brandweerkorpsen in oude uniformen van de brandweer van Lommel, Leopoldsburg en Bree. “Drie jaar geleden hebben we 90 interventiepakken aan Oekraïne geschonken.”