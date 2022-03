Pieter Berben pakte na titels in het berglopen, het trailrunnen en de 10 kilometer op de weg nu goud in veldlopen. — © rr

In Poperinge is Pieter Berben Belgisch kampioen veldloop bij de masters (M35) geworden. Met deze nieuwe gouden medaille maakt de Meeuwenaar zijn kwartet vol van Belgisch kampioen te zijn in verschillende loopdisciplines.