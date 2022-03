Vlaanderen mikt op 18.000 plekken tegen eind maart voor Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering blijft daarnaast voor de iets langere termijn werken aan grotere collectieve opvangmogelijkheden. Hoeveel van die grote collectieve voorzieningen er in Vlaanderen komen, ligt nog niet vast. “In elk geval zullen ze goed gespreid worden over Vlaanderen, en zullen we rekening houden met lokale draagkracht. Of het er nu 15, 16, 18 of 22 zullen zijn, doet er eigenlijk niet toe”, aldus Jambon.

Daarnaast komen er maatregelen om vluchtelingen die willen werken met taal- en andere opleidingen vanaf april te begeleiden naar een job. Dat zei minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Daarnaast trekken we het budget op voor de overbruggingsleningen voor bedrijven die zware hinder ondervinden van de stijgende prijzen als gevolg van de oorlog. “

En wat dan met het onderwijs? Er zullen heel wat extra plaatsen nodig zijn in de klas en dus komen er extra middelen en vereenvoudigde procedures voor containerklassen, meldt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “Scholen die vluchtelingen opnemen zullen daar versneld voor beloond worden met extra geld. Directeurs kunnen extra leraren aanwerven, maar krijgen ook de flexibiliteit om andere profielen in dienst te nemen. De CLB’s krijgen extra ondersteuning voor hun traumasensitieve werking. En er wordt extra geïnvesteerd om mensen uit Oekraïne Nederlands te leren, zoals kinderen in de kleuterklas of hun moeders in het volwassenenonderwijs. In juli en augustus kunnen er voor jongeren en volwassenen ook specifieke opleidingen georganiseerd worden met focus op taalverwerving.”

Dadelijk meer.