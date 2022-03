Waarom Tadej Pogacar straks ook zomaar Milaan-Sanremo kan winnen! De man die alles kan

Wie de afgelopen dagen zijn ogen op Italië gericht hield, zag in Tirreno-Adriatico een ronduit verbluffende Tadej Pogacar aan het werk. In die mate dat niemand eraan twijfelt dat de Sloveen zaterdag ook zomaar Milaan-Sanremo kan winnen. Hij klimt als de beste, daalt als een bezetene, rijdt een proloog als een bolide en als het moet, wint hij ook de sprint van een klein groepje. Maar in Sanremo is dat nog altijd geen garantie op winst.