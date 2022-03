Gezinsbond Bocholt trekt een weekendje naar zee

De leden konden genieten van een ruim aanbod aan animatie voor zowel jong als oud. De wandelzoektocht was gestoffeerd met foto’s en doe-activiteiten. De avonden werden opgevuld met Groupo Universales, een escaperoom. Op zondagvoormiddag was er een piratenspel waarin iedereen weer eens kind mocht zijn. De vrije momenten konden naar eigen goeddunken worden ingevuld met een gezellige babbel in het cafetaria, een wandeling aan het strand of de indoorspeeltuin Iedereen was laaiend enthousiast. Er werden nieuwe vrienden gemaakt en bestaande vriendschapsbanden verstevigd.