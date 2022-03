Genkse bermen krijgen kleur in de lente

Met de paasbloemen doet ook de lente zijn intrede in Genk. In tal van bermen steken de gele en blauwe bloemen hun kopjes naar boven.

De narcissen, voorjaarsbollen die een koude rustperiode nodig hebben, zijn vaak de voorbode van de lente. Enkele dagen zon volstaan om ze in het voorjaar kleurrijk te zien opschieten uit het groene gras.Narcissen kan men rustig laten verwilderen, ze vermeerderen vanzelf. Ook in Genk zijn er tal van bermen die elk jaar kleurrijk oplichten. Een klassieker is de Margarethalaan in Winterslag, maar ook in de berm van de Europalaan in het centrum van Genk fleuren ze de omgeving op.