Werken aan de Stiemerbeek van start

Een collector is een soort autostrade voor afvalwater, waar rioleringen als zijwegen op aansluiten. Bij droog weer loopt dat meestal vlot, maar bij hevige regenbuien – en die hebben we almaar meer – ontstaat er een waterfile; het overtollige water ontsnapt via de zogenaamde overstorten en vervuilt de beek. Een aantal van deze overstorten is versleten en werkt niet meer goed. Bovendien is er te weinig bergingsmogelijkheid.Aquafin, de huidige beheerder van deze collectoren, wil daar wat aan doen. Zo worden vijfentwintig versleten overstortconstructies afgebroken en opnieuw gebouwd of verbeterd. Ook worden terugslagkleppen geplaatst en rioleringsdeksels verankerd zodat het water van de Stiemer bij hoge waterstand niet meer van de beek in de collector loopt en dat ook het water uit de collector niet meer in de beek spuit. De werkzaamheden, die ongeveer een jaar zullen duren, gingen in februari van start. Ze zijn verspreid over de hele loop van de Stiemer vanaan de Stegestraat in Waterschei tot aan het zuiveringsstation in de Maten. Het zijn allemaal kleine werken, op tientallen plaatsen, die samen één groot werk vormen. De opdracht is voor iets meer dan drie miljoen toegewezen aan aannemer Van de Kreeke.De uitvoering zal vooral gebeuren bij droog en zonnig weer, maar ook rekening houden met het broedseizoen, de omleidingen, de vakantieperiodes,… Omdat de werken plaatsvinden op zoveel verschillende en vaak verdoken plaatsen zullen ze niet veel hinder veroorzaken. Maar ze dragen wel bij tot de uitbouw van de Stiemervallei tot de blauwgroene ader die Genk niet alleen doorkruist, maar ook verbindt.