Landelijke Gilde Mielen-boven-Aalst kan weer kaartspelen

Iedereen was blij om terug te kunnen kaarten maar ook om samen te zijn en plezier te maken. Elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 19.30 uur in de wintermaanden is iedereen welkom bij Koen Joris. Vanaf april/mei begint het petanquen. Meer informatie https://mielen-boven-aalst.landelijkegilden.be/