Kampioenenviering bij wielertoeristenclub De Pettemesjudders

Na een welkomstwoord van voorzitter Yves Breban werden de kampioenen van 2021 gehuldigd. In het seizoen 2021 reden 30 leden voor het kampioenschap. De derde plaats was voor Geert Severyns met 2707 km, op plaats twee eindigde Rudi Holtappels met 2766 km. Winnaar werd Danny Steukers met 2927 km. Hiervoor had hij in clubverband 33 zondagen en één sterrit naar Bullingen nodig. Danny mag zich de 14de clubkampioen noemen. Verder op de avond werden ook de nieuwe sponsors en fietskledij voorgesteld. Als slot had voorzitter Yves Breban nog een woord van dank aan alle sponsors die dit mogelijk maakten en nodigde de aanwezigen uit om te genieten van het pastabuffet. Interesse om in clubverband te fietsen? Meer info op johan.vanheukelom@telenet.be of yvesbreban@telenet.be.