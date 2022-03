De Groeiboog Jeuk doet mee aan de zevende editie van de Nationale Pyjamadag

Naar jaarlijkse traditie doen ze in Jeuk mee aan de Nationale Pyjamadag van Bednet. Op die dag komen heel wat leerlingen en leraren van De Groeiboog in pyjama naar school uit solidariteit voor zieke kinderen en jongeren.

In Jeuk werd het niet enkel een verkleedpartijtje. De leerlingen werkten uitgebreid rond het boek 'De pyjamareus'. In de namiddag gingen alle leerlingen een origineel kaartje maken voor de zieke kinderen in de ziekenhuisschool van het UZ Leuven. De kinderen schreven er ook een hartverwarmende boodschap op. Zo hebben zij voor deze dag uitgebreid hun steentje bijgedragen.