Leden van Tuinhier Maasland-Noord leren beter snoeien

Na een lange periode van inactiviteit was er weer een snoeidemonstratie bij Tuinhier Maasland-Noord.

De familie Rutten-Schelfhout uit Kinrooi nodigden de leden van Tuinhier graag uit in hun siertuin met hier en daar een boompje of struik voor het fruit. De belangstelling was heel groot. Het snoeien duurde merkelijk langer dan gepland,maar dat kon de pret niet deren. Snoeier Dirk Janssen heeft zich aardig van zijn taak gekweten en duidelijk stap voor stap alles aan de belangstellenden getoond.