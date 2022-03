Leren snoeien met Tuinhier Koersel

Door het prachtige, zonnige weer waren er meer dan vijftig tuinliefhebbers, de meesten met de fiets, komen afzakken naar de Sparrenbosweg in Stal. Onder leiding van snoeimeester Willy Claes konden de aanwezigen zich bekwamen in het snoeien van fruitbomen, bessenstruiken en planten uit de siertuin. Willy beantwoordde alle vragen. Ook het gebruik van goed snoeigereedschap, eventuele snoeiwondverzorging en snoeitechniek kwamen aan bod. Opvallend was dat 60% van de aanwezigen vrouwen waren. Belangstellenden kunnen altijd terecht op de website tuinhierkoersel.be.