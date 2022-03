Geistingen schiet in actie voor toekomstig pastoor Geert

Kinrooi

In juli van dit jaar wordt Geert Narinx uit Geistingen tot priester gewijd. “Zoiets gaan we in Geistingen misschien nooit meer meemaken”, vertelt zijn buurman en secretaris van het kerkfabriek Johan Rutten. “We gaan er met heel Geistingen een fantastisch evenement van maken.” Van de week kwam een 45 mensen uit het plaatselijke verenigingsleven al samen om de festiviteiten voor te bereiden. “Drie werkgroepen gaan aan de slag om voor Geert een groot dorpsfeest op poten te zetten: wordt vervolgd”, belooft Johan. pabr