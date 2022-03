Schrijfster Kaat Vrancken leidt leesclub in Genkse bibliotheek

GENK

Schrijfster Kaat Vrancken leidt de nieuwe leesclub van de Genkse bibliotheek van Genk. Op geregelde tijdstippen komt de groep samen om verhalen te bespreken. "Met de leesclub werken we aan leesbevordering en deelname aan cultuur", zegt schepen van cultuur Anniek Nagels. "Een tiental volwassenen wisselen, onder de deskundige begeleiding van Kaat Vranken, hun ervaringen uit na het lezen van een bepaald boek. De leeslijst is in samenspraak met de bibliotheek vastgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevantie voor Genk, de expertise van de begeleider, met relevante recensies en nominaties. Zo komen we meer te weten over de bedoeling van de auteur maar ook welke ervaringen het boek bij de lezers oproept. Een ideale verdieping dus van de verschillende lagen van een boek. Zo zie je maar dat lezen je ook tot nieuwe inzichten kan brengen." Dit voorjaar komt de leesclub nog drie keer samen, op zaterdag 23 april, 21 mei en 11 juni.