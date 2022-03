Turks-Belgisch Reform Theater eindelijk op planken met komedie

Genk

Omwille van corona hebben ze er lang op moeten wachten, maar nu staat Reform Theater, een Turks-Belgisch toneelgezelschap, eindelijk op de planken. ‘Laten we doppen’ is een komedie geschreven en geregisseerd door Mustafa Agdere. “We hebben zes maanden intensief aan dit optreden gewerkt”, zegt Agdere. “Ogenschijnlijk lijkt het of we de toeschouwer enkel willen laten lachen door de clichés over de allochtoon in Vlaanderen uit te vergroten, op een meer dan groteske manier. Maar tegelijk willen we op het podium ook laten zien dat elk van ons ook vooroordelen in zich meedraagt over de ander. En dat het daarom zuiverend en helend werkt dat elk van ons geregeld eens in de spiegel kijkt en probeert open te staan voor de blik van de ander in plaats van polonaise-gewijs te zingen dat het water tussen onze verschillende culturen veel te diep is.” cn