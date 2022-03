Lewis Hamilton voegt meisjesnaam van zijn moeder toe aan zijn paspoort: “Begrijp niet waarom vrouwen hun achternaam verliezen”

Hamilton’s vader Anthony en zijn moeder Carmen gingen uit elkaar toen Lewis Hamilton twee jaar oud was. De band met zijn moeder is erg hecht. Ze was erbij toen Hamilton in december vorig jaar door prins Charles tot ridder werd gekroond op Windsor Castle.

“Ik ben heel trots op de naam Larbalestier”, verklaarde Hamilton aan het circuit van Sakhir. “Ik wil hem toevoegen aan de naam Hamilton. Ik begrijp niet waarom vrouwen nadat ze trouwen hun achternaam verliezen. Ik hoop dat de naamswijziging snel kan plaatsvinden. We zijn ermee bezig.”

Hamilton maakt zich klaar voor zijn zestiende seizoen in de Formule 1. Na het verliezen van het kampioenschap vorig jaar aan Max Verstappen wil hij graag opnieuw de wereldtitel veroveren, maar na de tests van vorige week was er twijfel in het Mercedes-kamp.

“Ik hoop dat het team erin slaagt nog iets extra’s uit de wagen te halen”, zei de Brit, die eerder al verklaarde te denken dat Red Bull en Ferrari momenteel voor liggen op Mercedes. “Er waren veel auto’s die snel reden. Alfa Romeo deed het ook goed, Valtteri Bottas (zijn ex-ploegmaat, red.) leek snel.”