Danservaring genoeg: James Cooke won in 2018 de eerste editie van Dancing with the stars. — © ISOPIX

James Cooke heeft al twee overwinningen in ‘Dancing with the stars’ achter zijn naam en binnenkort duikt hij opnieuw op in een dansshow van Play4. De presentator, acteur en regisseur wordt een van de drie juryleden in het gloednieuwe ‘Come dance with me’. “Ik ga de kinderen die met hun ouders dansen niet op techniek beoordelen, wel op het verhaal dat ze brengen.”