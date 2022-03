Politie zoekt met hond en droneteam naar geseinde man in Tongeren

Tongeren

De politie Tongeren-Herstappe heeft maandagnamiddag urenlang tevergeefs gezocht naar een man op het industrieterrein Tongeren-Oost. De man staat geseind voor verhoor en wordt al drie weken gezocht.

De man moet nog verhoord worden in het kader van een aantal criminele feiten waar hij bij betrokken was. Maandagnamiddag werd hij door de politie opgemerkt op het industrieterrein van Tongeren, maar hij nam het hazenpad. De politie startte een klopjacht rond het gebouw van Raja en riep daarbij de hulp in van het droneteam van de politie LRH. Ook het hondenteam van de federale politie bood bijstand. Na ruim twee uur werd de zoektocht gestaakt. De man werd niet gevonden. ppn/siol

© Tom Palmaers

