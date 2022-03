Unieke historische kaarten doen geschiedenis van Lanaken herleven

Lanaken

Ongeveer 60 belangstellenden waren zondag 13 maart aanwezig op de voorstelling van ‘Lanaken in kaart’, de nieuwste uitgave van de gemeentelijke Dienst Erfgoed. Het is een prachtig naslagwerk dat aan de hand van tal van unieke historische kaarten een fraai (in-)zicht geeft op Lanaken en de omringende dorpen een kleine 300 jaar geleden tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog. Het werk werd de voorbije twee jaar samengesteld door Mathieu Beckers, Katelijne Beerten, Julien Daenen en Arjan van der Star, een kwartet dat hiervoor diverse archieven in Wenen, Parijs en Londen raadpleegde. “Zo komt onder meer het werk van astronoom Cassini en diens gedetailleerde kaartmateriaal aan bod dat hij maakte in opdracht van Lodewijk XV tijdens zijn expeditie in onze streken rond 1746”, aldus Katelijne Beerten. Het naslagwerk is te koop voor 15 euro aan de balie van het gemeentehuis en bij de Dienst Toerisme. (eva)