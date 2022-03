Nieuwe leden van de kindergemeenteraad leggen de eed af

As

Afgelopen vrijdag verzamelden alle leden van de kindergemeenteraad in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum . Tijdens deze zitting legden tien nieuwe leden hun eed af, waarna er meteen over werd gegaan tot de orde van de dag. Na de officiële verwelkoming door burgemeester Tom Seurs vielen er namelijk heel wat agendapunten te bespreken. De gemeenteraadsleden begonnen met een overzicht van de werking van de kindergemeenteraad van 2021 en vervolgens werden de schepenen kort voorgesteld. Op de agenda stond naast veiligheid voor kinderen in het verkeer ook de opfrissing van het skatepark en de speelterreinen in As. De raad adviseerde tevens om meer voetbalveldjes te voorzien en een voetbaltornooi te organiseren zodat de jongeren elkaar beter kunnen leren kennen .Daarnaast werd voorgesteld om een toestel voor mindervaliden voor in het speelbos te installeren. Heel wat plannen dus, en het gemeentebestuur beloofde alvast om werk te maken van de goedgekeurde voorstellen. geva