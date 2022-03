Mondmasker en vaccinatiebewijs verdwijnen bijna overal in Frankrijk

Iedereen die dat wil, kan nu bioscopen, theaters, restaurants,... binnengaan zonder een vaccinatiebewijs te moeten tonen. Of zonder mondmasker door scholen en winkels wandelen. In het openbaar vervoer en in gezondheidsinstellingen blijft het mondmasker echter verplicht. En bedrijven kunnen het nog steeds opleggen aan hun werknemers.

De Franse regering heeft besloten de vierde dosis van het vaccin open te stellen voor 80-plussers en beveelt “mensen die vanwege hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn, met klem aan in gesloten ruimten en bij grote bijeenkomsten mondmaskers te blijven dragen”.

Voorzichtig blijven

“Het feit dat we vandaag onze maskers afzetten, dat we niet langer de coronapas moeten tonen, betekent niet dat we moeten ophouden waakzaam te zijn, voor onszelf of voor anderen,” zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran.

Volgens deskundigen zorgen de hoge vaccinatiegraad van de bevolking en het grote aantal mensen dat reeds besmet is, voor een beschermende immuniteit.

In zijn meest pessimistische scenario’s schat het Pasteur-instituut dat de piek van de besmettingen “in maart boven de 100.000 dagelijkse gevallen zou kunnen uitkomen”, een hoog cijfer maar “veel lager dan de piek in januari”, volgens nieuwe modellen die donderdag zijn gepubliceerd.