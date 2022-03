Onze tv-tips: Nog meer dino’s, verbouwellende en hoe zou het nog zijn met?

Jurassic Park III

VTM3, Di, 20.35u

Deze vervolgfilm op The Lost World: Jurassic Park en de erg succesvolle Jurassic Park lokte destijds ook weer de grote massa naar de bioscoop. Dr. Alan Grant wil zijn dino-onderzoek voortzetten. Hij wordt door de rijke avonturier Paul Kirby uitgenodigd op Isla Sorna. Hun vliegtuig stort neer, met als gevolg dat Grant weer tegenover de dino‘s staat. Wie al fan was van de eerste twee delen, komt in dit derde deel opnieuw aan zijn trekken. (tove)

Villa Zuid-Afrika

VTM2, Di, 21.35u

Vorig seizoen zagen we Kathleen en Steven op zoek gaan naar een stek voor hun guesthouse in Zuid-Afrika. Aan het einde van de rit vonden ze die, maar het gebouw moest nog helemaal onder handen worden genomen om te voldoen aan hun eisen. In dit tweede seizoen volgen we de verbouwingen. En zoals het een verbouwing betaamt, verliep dat met vallen en opstaan. Volgens Kathleen leek hun huis op een containerpark. Onderhoudende guilty pleasure. (tove)

Blind gekocht: jaren later

Play5, Di, 21.50u

Het klonk in het begin heel akelig: geef al je spaargeld af en vreemden kopen voor je een huis. Maar het realityprogramma met de Limburgse interieurarchitect Bart Appeltans groeide uit tot een kijkcijferkanon. Ondertussen nadert de start van het vierde seizoen, voor het eerst gepresenteerd door Jani Kazaltzis. Maar in dit programma onderzoekt hij wat er is geworden van de koppels die eerder hebben meegenomen. Herinner jij je nog het koppel dat een villa kakelbont wou? (tove)