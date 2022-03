Basketbalclub Castors Braine verwelkomt tweede Oekraïense: “Man en vader heeft ze moeten achterlaten”

De Oekraïense Viktoriya Balaban verlaat haar Oekraïense ploeg Prometey tijdelijk voor Castors Braine. De 25-jarige Balaban is op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne. Na Valeriya Berezhynska is ze de tweede Oekraïense bij de Waals-Brabantse leider. Castors Braine is de ongeslagen leider in de Top Division Women. Concurrent en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen kondigt deze week de komst van een Amerikaanse versterking aan.

Viktoriya Balaban is geen onbekende voor Castors Braine. De 25-jarige shooting guard schakelde Castors dit seizoen nog uit in de 1/8ste finales van de Eurocup Women. Eind vorige maand brak de oorlog uit in haar thuisland en recent stopte Prometey met de competitie. De mannenploeg zat in de Champions League poule met Oostende.

“Eind vorige week werden we door Viktoriya Balaban en haar manager gecontacteerd”, klinkt het in een clubmededeling. “Ze verbleef toen in de buurt van de Poolse grens. In de eerste plaats was haar vraag of ze mogelijk bij ons mocht verblijven, in een vredevol land. We verwelkomden haar zonder aarzeling en ze mag blijven zolang ze wil. Intussen is ze aangesloten bij ons. Haar man en haar vader heeft ze moeten achterlaten in Oekraïne. Haar mama is intussen in Polen aangekomen en heeft de intentie om door te reizen naar België. Ook haar zullen we met open armen verwelkomen,” gaf Castors Braine nog mee.

De Waals-Brabantse ploeg prijkt ongeslagen en met 16 op 16 aan de leiding in Top Division Women. In de Beker van België werd het twee weken geleden echter in eigen midden door Kangoeroes Mechelen in de halve finale gewipt. De Mechelse club won zaterdag versus Liège Panthers na een demonstratie de Belgische Cup. “We gaan voor de dubbel,” zei Belgian Cat Laure Resimont. In de rush naar een eerste titel zal Kangoeroes Mechelen deze week een Amerikaanse versterking aankondigen. “Lut De Meyer komt deze campagne niet meer in actie. Daarom gaan we met het oog op de play-offs ons versterken,” zei coach Arvid Diels van de Maneblussers. De Meyer kampt met een burn-out.

Lut De Meyer. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Geen terugkeer van Hind Ben Abdelkade

Belgian Cat Hind Ben Abdelkader komt alvast niet terug naar België en Kangoeroes. Haar broer Bilal Ben Abdelkader is assistent-coach bij de Mechelse club. “Wij hebben inderdaad gepraat, maar Hind komt niet naar ons,” aldus nog Arvid Diels.

Hind Ben Abdelkader is dit seizoen in de Russische PBL en bij Nika Syktyvkar actief. Ze maakte in februari ook een succesvolle comeback bij de Belgian Cats. Afgelopen speeldag kwam ze niet meer in actie bij Nika. Na Emma Meesseman (Ekaterinburg) en Julie Vanloo (Krasnpoyarsk) zal ook zij Rusland verlaten.