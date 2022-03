Kinderen van het basisonderwijs leren reanimeren

Zutendaal

Zutendaal profileert zich al enkele jaren als hartveilige gemeente. Samen met de scholen wil de gemeente zoveel mogelijk jongeren leren reanimeren, symptomen van hartstilstand leren herkennen en de keten van overleving snel leren opstarten. Vorige week donderdag kregen de leerlingen uit de derde graad basisonderwijs hun eerste lessen aangeboden in samenwerking met de Belgische Reanimatie Raad en hogeschool Odisee. De eerste training ging door in VBS De Stapsteen en op vrijdag 11 maart waren VBS De Parel en basisschool De Wonder-Wijzer aan de beurt. De jongeren kregen eerst theoretische instructies waarbij ze meer te weten kwamen over de werking van de noodcentrale. Ook leerden ze een slachtoffer in nood herkennen en kregen ze technieken aangeleerd over wat te doen bij verstikking. Nadien konden ze de theorie omzetten in de praktijk en werden de verschillende technieken ingeoefend. Hiervoor werd er gebruikgemaakt van aangepast oefenmateriaal zoals reanimatiepoppen. Elke jongere legde ook een schriftelijke en praktische test af op het einde van de les en behaalde op deze manier een eerste attest levensreddend handelen. De scholen zelf kregen na de laatste les een kwaliteitslabel overhandigd als bewijs van het volgen van de reanimatielessen. geva