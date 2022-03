Gasprijzen die records breken met 350 euro per megawattuur. Elektriciteit die naar 600 euro per megawattuur gaat. Met die prijzen kost onze douche ons op jaarbasis zo’n 372 euro extra in vergelijking met amper anderhalf jaar geleden. De verwarming is al helemaal om bij te huilen: liefst 1.270 euro extra. En zelfs de wekker maakt je klaarwakker en troggelt je 16 euro meer af.