EU-lidstaten eens over sterker genderevenwicht in raden van bestuur bedrijven

Na een jarenlange impasse zijn de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken het maandag in Brussel eens geraakt over een versterking van de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven.

Een ruime meerderheid van de ministers gaf groen licht voor een ontwerprichtlijn die beursgenoteerde bedrijven verplicht om het genderevenwicht in hun raden van bestuur te versterken. Lidstaten kunnen kiezen tussen twee doelstellingen om de aanwezigheid van het ondervertegenwoordigde geslacht, doorgaans vrouwen, in deze raden tegen 2027 op te trekken: tot 40 procent van alle niet-uitvoerende mandaten, of tot 33 procent van alle mandaten.

De richtlijn ligt al tien jaar stof te vergaren in de Europese instellingen. Begin dit jaar kondigde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat ze het voorstel wou reanimeren. Ook het Franse EU-voorzitterschap zette er zijn schouders onder. Het akkoord van maandag is echter nog niet het eindstation. De lidstaten moet nog onderhandelingen aanknopen met het Europees Parlement over een definitief compromis.

Nog weg af te leggen

Hoewel er de voorbije jaren vooruitgang is geboekt om de diversiteit in de bestuursraden te versterken, is er nog een weg af te leggen. In oktober 2021 werd 30,6 procent van de zetels in de raden van bestuur ingenomen door vrouwen. In slechts 8,5 procent van de raden hanteert een vrouw de voorzittershamer. Bovendien verschillen de cijfers sterk van lidstaat tot lidstaat.

In België, dat zich maandag achter de richtlijn schaarde, wordt 37 procent van de zetels in de raden van bestuur ingenomen door vrouwen. Dat komt tegemoet aan de wettelijke verplichting van één op drie zitjes die sinds 2011 van kracht is.